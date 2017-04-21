21 أبريل 2017 مـ / موافق 24 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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إطلاق سراح قطريين اختطفهم مسلحون في العراق قبل عامين.. بينهم أفراد من الأسرة الحاكمة

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات :-

أكدت مصادر حكومية عراقية، الجمعة، إطلاق 26 قطريا كانت مجموعات مسلحة قد اختطفتهم قبل عامين تقريبا خلال رحلة صيد في العراق.

وقال مصدر مطلع في الحكومة لـ”سكاي نيوز عربية” إن “الصيادين القطريين هم في ضيافة”، رئيس الوزاء حيدر العبادي، حاليا.

وكانت تقارير قد توقعت، الخميس، الإفراج عن القطريين المخطوفين في العراق، وبينهم أفراد من العائلة الحاكمة في الدوحة.

وربطت إطلاقهم مع تقدم تنفيذ الصفقة التي رعتها قطر بين الميليشيات المتحاربة في سوريا، لتهجير سكان البلدات الأربع في سوريا: كفريا والفوعة ومضايا والزبداني.

واختطف القطريون في جنوب العراق في ديسمبر 2015، على يد مجموعة من 100 شخص، عرف فيما بعد أنهم ينتمون لتنظيم “كتائب حزب الله” في العراق.

وكانت التوقعات بالإفراج عن المخطوفين القطريين يوم السبت الماضي، إلا ان تفجير حافلات الخارجين من كفريا والفوعة ومقتل 126 وإصابة 300 من ركابها عطل الصفقة التي بدأ التفاوض بشأنها في نوفمبر الماضي.

وذكرت تقارير صحفية، نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية بعضها السبت الماضي واليوم الخميس، أن طائرة خاصة قطرية تربض في مطار بغداد منذ عدة أيام بانتظار الإفراج عن المخطوفين.

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