21 أبريل 2017 مـ / موافق 25 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“العمل” تنفي إجراء أي تعديل على تنظيم عمل المرأة في القطاع الخاص

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

نفت وزارة العمل والتنمية مساء اليوم (الجمعة) ما تم تداوله حول إلغاء شرط “عدم اشتراط موافقة ولي الأمر” في توظيف المرأة بالقطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة على حسابها الرسمي عبر “تويتر”، أنه لم يتم إجراء أي تعديل على تنظيم عمل المرأة في القطاع الخاص.

يشار إلى أنه تم تداول أنباء حول أن وزارة العمل قامت بإلغاء الفقرة الثالثة من المواد العامة من دليل عمل المرأة في القطاع الخاص في نسخته الثانية، التي تنص على “عدم اشتراط موافقة ولي الأمر” في توظيف المرأة، ما دفع مختصين للتأكيد على أن ذلك قد يؤدي إلى جعل القطاع الخاص يطالب المرأة بموافقة ولي أمرها على توظيفها.

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