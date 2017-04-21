أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“العمل” تنفي إجراء أي تعديل على تنظيم عمل المرأة في القطاع الخاص
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
الرياض.. الإطاحة بوافدين ظهرا في فيديو يتحديا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- توصل مكتب العمل بمنطقة الرياض لوافدين ظهرا في مقطع فيديو متداول وهما يتحديان قرار
-
صور | افتتاح مسجد “سيد الشهداء”.. ثاني أكبر ا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- افتتحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس الجمعة مسجد سيد الشهداء بجوار جبل أحد،
-
المملكة تدين الهجوم الذي وقع في جادة الشانزلي...بتاريخ
الرياض – واس :- أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الذي
-
هامور مساهمات يستولي على أموال 4 آلاف سعودي.....بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أصدرت محكمة التنفيذ في مكة المكرمة قراراً بحجز أموال هامور مساهمات البالغة 191 مليون