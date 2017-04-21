21 أبريل 2017 مـ / موافق 25 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مسنة تبكي داخل مستشفى بالرياض بعد تخلي ذويها عنها.. و”العمل والتنمية” تتدخل

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة مسنة تبكي داخل قسم الإسعاف والطوارئ بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض (مستشفى الشميسي)، فيما تدخلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الأمر.

وأفادت مصادر أن السيدة كانت قد حضرت للمستشفى قبل عدة أسابيع؛ لإجراء فحوصات طبية؛ لكن تخلى أفراد أسرتها عنها وتركوها في المستشفى، لافتة إلى أن السيدة في حال صحية جيدة، ولا تستلزم حالتها الصحية التنويم داخل المستشفى، مشيرة إلى أن ذويها لم يتواصلوا مع المستشفى، وكذلك الجهات الحكومية التي كان يجب أن تتدخل لإيوائها ومعالجة وضعها.

وتدخلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممثلة بمتحدثها الرسمي خالد أبا الخيل، في الأمر، حيث كتب على حسابه بـ “تويتر”: “يتم الآن متابعة حالة المسنة وستحظى بالاهتمام والرعاية”.

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