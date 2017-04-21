21 أبريل 2017 مـ / موافق 25 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | حفل زفاف أسطوري لرجل أعمال سعودي على امرأة مغربية

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم (الجمعة) مقطع فيديو لحفل زفاف مبهر لرجل أعمال سعودي على امرأة مغربية.

وأظهر المقطع الهدايا التي أحضرها رجل الأعمال الذي له استثمارات في المغرب من أطقم ومشغولات ذهبية، والتي احتاج لحملها أكثر من 10 رجال من منظمي الحفل.

وأبان الفيديو الذي حمل عنوان “حفل زفاف أسطوري لرجل أعمال سعودي على ابنة ملياردير مغربي” مكان الحفل الذي يحمل طابع قاعات الفنادق الخمسة نجوم.

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