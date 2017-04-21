21 أبريل 2017 مـ / موافق 25 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | احتراق دبابة في استعراض عسكري ضخم أمام زعيم كوريا الشمالية‎
﻿

فيديو | احتراق دبابة في استعراض عسكري ضخم أمام زعيم كوريا الشمالية‎

بتاريخ أنحاء العالم ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي احتراق دبابة تشارك في عرض عسكري مبهر بحضور زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وأبان المقطع استعراض كوريا الشمالية لقدراتها العسكرية والصاروخية قبل أن تشتعل النيران في الدبابة خلال سيرها بالعرض لتخرج من العرض العسكري بعد تصاعد الأدخنة منها.

فيما تناولت وسائل إعلام غربية مقطع الفيديو واحتراق الدبابة أثناء العرض العسكري الكوري الشمالي، فيما أشار البعض إلى أن المقطع قد يكون مفبركا وغير حقيقي، في ظل حرب إعلامية طاحنة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق