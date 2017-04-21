21 أبريل 2017 مـ / موافق 25 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | رجل يعتدي على امرأة ترافقه في سيارته بأحد شوارع المملكة

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيام رجل بالاعتداء بالضرب على امرأة تبدو وكأنها زوجته أو إحدى قريباته في وضح النهار بأحد شوارع المملكة، وأمام المارة.

وظهرت المرأة وهي تقف عند سيارة من جهة باب الراكب، والرجل يقف أمامها، وهما يبدوان في جدال حاد، قبل أن يقوم بركلها فجأة ويحاول تكتيفها، لتصرخ أمام المارة، الذين توقف بعضهم لمعاينة الموضوع من بعيد، فيما يبدو طفل يقف أمام السيارة، يرجَّح أنه من العائلة نفسها.

ولم يتدخل أحد لفك الاشتباك الذي دام دقيقة، قبل أن يتراجع الرجل، وتظهر المرأة حاسرة الرأس وهي تصرخ، قبل أن تعود لتركب السيارة، فيما توجه الرجل إلى باب السائق وركب السيارة أيضا.

ولم تتضح حتى هذه اللحظات ملابسات الحادثة، فيما رجح مراقبون أن تكون المرأة زوجته، بينما طالب آخرون بانتظار بيان رسمي يُنتظر صدوره لتوضيح ما حدث بالضبط، مبدين امتعاضهم الشديد من تصرف الرجل الهمجي ومطالبين بمعاقبته.

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