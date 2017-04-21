صورة مشجع هلالي مُسن على كرسي متحرك في مباراة الهلال والشباب تلفت الأنظار

(أنحاء) – متابعات :-
اجتذبت لقطة متداولة لمشجع هلالي مسن يحضر مباراة الهلال والشباب على كرسيه المتحرك من داخل استاد الملك مساء أمس أنظار العديدين، بينهم مشاهير وإعلاميون، حيث أثنى الإعلامي القطري خالد جاسم على المشجع.
جاء تعليق الجاسم على لقطة المسن الهلالي في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”، قال فيها “مبروك لمن أحضره العشق لدعم معشوقه”.
وأشار جاسم في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر” إلى فوز الهلال بالبطولة قبل 3 جولات من نهاية بالدوري، معدداً إنجازات الهلال في الدوري بنسخه المختلفة، قائلاً: “راحت صدارة بس وصارت بطولة. الهلال بطلاً للدوري للمرة 14 .. 3 دوري محترفين و4 دوري المربع الذهبي و7 دوري النقاط بالنظام السابق”.