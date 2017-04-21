صور | افتتاح مسجد “سيد الشهداء”.. ثاني أكبر المساجد بالمدينة المنورة بعد المسجد النبوي

(أنحاء) – متابعات :-
افتتحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس الجمعة مسجد سيد الشهداء بجوار جبل أحد، والذي يعد ثاني أكبر مسجد بالمدينة المنورة بعد المسجد النبوي الشريف، إذ يتسع لـ15 ألف مصلٍّ.
وتبلغ المساحة الإجمالية للمسجد نحو 9 آلاف متر مربع، ويحتوي على مصلّ كبير للرجال من جزأين، ومصلّ للنساء، وتقدر تكلفة بنائه بنحو 40 مليون ريال.
ويضم المسجد الذي يتم افتتاحه عقب صلاة مغرب أمس الجمعة عدد 48 دورة مياه للرجال، و18 دورة مياه للنساء، وثلاث دورات مياه لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة لسكن الإمام والمؤذن، وكلفت الوزارة الشيخ يوسف أيوب بإمامة المصلين بالمسجد.