22 أبريل 2017 مـ / موافق 25 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»السيسي يلتقي خادم الحرمين في الرياض الأحد
﻿

السيسي يلتقي خادم الحرمين في الرياض الأحد

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت الرئاسة المصرية أمس (الجمعة)، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيزور المملكة غداً (الأحد)؛ للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في العاصمة الرياض.

وبيّنت الرئاسة المصرية أن أجندة الزيارة تضم عقد قمة سعودية مصرية؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب التشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية عادل الجبير كان قد أعلن خلال القمة العربية التي أقيمت الشهر الماضي في الأردن، أن خادم الحرمين وجه الدعوة إلى الرئيس المصري لزيارة المملكة للاجتماع معه، وأن الأخير قبل هذه الدعوة بالفعل.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق