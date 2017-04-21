22 أبريل 2017 مـ / موافق 25 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | سوداني عمره ٩٥ عاماً يسعى للزواج.. يمشي على قدمية يومياً 18 كيلو

بتاريخ فيديو ،هنا و هناك

(أنحاء) – متابعات :-

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل سوداني الجنسية يبلغ من العمر “٩٥” عام .

ولكن المدهش في الفيديو هو أنه يمشي على قدميه يومياً “١٨” كيلو وأكله صحي كما ذكر في المقطع أكلته هي ” العصيده “، كما أنه لم يمنعه كبره في العمر من رغبته الشديدة بالزواج .

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