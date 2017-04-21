22 أبريل 2017 مـ / موافق 25 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مريض نفسي يطعن رجل أمن أثناء تحرير مخالفة له في القريات

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أوقفت شرطة محافظة القريات مريضاً نفسياً طعن أحد رجال الأمن أثناء تحرير مخالفة له في أحد الشوارع.

وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة الجوف المقدم يزيد النومس أنه تم استيقاف مواطن عكس السير أثناء قيادته مركبته، وعند تحرير المخالفة له اتضح أنه مريض نفسي، وقام بتكسير زجاج سيارته الخاصة وطعن أحد رجال الأمن بسكين ودفع الآخر.

 وأضاف النومس أنه تمت السيطرة عليه وإحالته لمركز الشرطة المختص وإيقافه وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام، مؤكدا أنه تم تنويم رجل الأمن وحالته الصحية مستقرة، حسب “عكاظ”.

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