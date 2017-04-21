22 أبريل 2017 مـ / موافق 25 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | سائق يفقد السيطرة على شاحنة أمام متظاهرين ويتسبب في كارثة

بتاريخ فيديو ،هنا و هناك

(أنحاء) – متابعات :-

تسببت شاحنة في مقتل 15 شخصًا على الأقل بعد أن فقد قائدها السيطرة عليها، وسط تظاهرة لعدد من المزارعين في الهند.

وأوضح مقطع فيديو  اصطدام الشاحنة بعامود إنارة قبل أن تدهس  مجموعة من المزارعين، الذين خرجوا في مظاهرة احتجاجًا على العلم في مناجم الرمال فى بلدة يربيدو جنوب الهند اليوم الجمعة.

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