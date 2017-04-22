22 أبريل 2017 مـ / موافق 25 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الجيش اليمني يسيطر على مواقع هامة في صعدة

بتاريخ أنحاء العالم

عدن – واس :-

أعلن الجيش اليمني، أمس ، سيطرته على عدة مواقع هامة في محافظة صعدة شمال البلاد.

وذكر مركز صعدة الإعلامي في بيان له، أن ” قوات الجيش الوطني سيطرت على التباب السوداء وجبل شعير الاستراتيجي في مديرية باقم بمحافظة صعدة”.

وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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