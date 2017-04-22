22 أبريل 2017 مـ / موافق 25 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مقطع متداول.. جسم غريب مشتعل يحلق في سماء الجوف بسرعة كبيرة

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر جسماً غريباً مشتعلاً يطير في السماء بمركز ميقوع التابع لمحافظة طبرجل بمنطقة الجوف، قبل أن يختفى فجأة.

ورجح عددٌ ممن تداولوا المقطع أن يكون الجسم الذي تم تصويره جزءاً من قمر صناعي، أو جزءاً من نيزك تساقط من الفضاء باتجاه الأرض.

ولم يصدر أي تعليق عن الأمر من قبل السلطات المعنية لتحديد ماهية الجسم الطائر الذي اختفى دون أن يتمكن مصور الفيديو من متابعته.

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