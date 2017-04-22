22 أبريل 2017 مـ / موافق 25 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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خلاف بين سيدتي أعمال يتسبب في إغلاق مدرسة عالمية وتوزيع طلابها

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

تسببت خلافات نشبت بين سيدتي أعمال في إغلاق مدرسة عالمية وتوزيع 2000 طالب وطالبة كانوا يدرسون بها على مدارس أخرى، وتعهدت السيدتان أعمال بالتعاون مع حارس قضائي عينته المحكمة الإدارية بجدة لتسوية الأمور المالية للمدرسة.

وكانت إحدى السيدتين أنكرت مشاركة الأخرى لها بالمدرسة، وتطور الأمر حتى وصلت القضية للمحكمة التي أصدرت حكما بثبوت الشراكة بين السيدتين، وقررت المحكمة تعيين حارس قضائي ومحاسب قانوني ليكون مسؤولاً عن إدارة المدرسة وأموالها.

وقالت مصادر إن المحكمة الإدارية تلقت مذكرات من أولياء أمور الطلاب والطالبات يشكون من مطالبات الحارس القضائي لهم بمبالغ لصالح المدرسة المغلقة، مؤكدين حصول أبنائهم وبناتهم على حسومات لتلك المبالغ عند تسجيلهم بالمدرسة.

وأضافت المصادر أن المحكمة ألزمت أولياء الأمور بالتعاون مع الحارس القضائي في التسويات المالية القائمة، كما ألزمت مالكتي المدرسة بالتعاون معه لإنهاء أمر هذه التسويات، وفقاً لصحيفة “عكاظ”.

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