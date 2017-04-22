22 أبريل 2017 مـ / موافق 25 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | العثور على “بيض ديناصوري” بأحد مواقع البناء في الصين

بتاريخ فيديو ،هنا و هناك

(أنحاء) – وكالات :-

عُثِر في أحد مواقع البناء بالصين على بقايا بيض ديناصور، عمره أكثر من 70 مليون سنة، على عمق 8 أمتار، حسب ما ذكرت تقارير إعلامية، الجمعة.

وجرى العثور على بقايا 5 بيضات محفوظة في رمل أحمر متحجر في موقع بناء بمدينة فوشان التابعة لمحافظة كونغدنغ جنوب الصين.

وقال موقع “سكاي نيوز” البريطاني إن البيضة تعود لفترة العصر الطباشيري، للديناصورات آكلة العشب، المعروفة بضخامة حجمها.

وصرح كوي ليشنغ من معهد غواندونغ الأثري “عثرنا على 5 بيضات، 3 منها غير سليمة، ولكن لا تزال واضحة المعالم”.

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