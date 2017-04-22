تدشين أكبر منجم للذهب بالمملكة الإثنين المقبل.. بطاقة إنتاجية 180 ألف أوقية

(أنحاء) – متابعات :-
يدشن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بعد غد الإثنين منجم ومصنع الدويحي للذهب التابع لشركة معادن، والذي يعد أكبر وأحدث مناجم الذهب في المملكة.
ويتضمن البرنامج تدشين عددٍ من مشاريع البنية الأساسية للتعدين بالمنطقة، وذلك بحضور وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح.
وينتظر أن يوفر المشروع 150 ألف وظيفة للشباب السعودي، 70% منهم من أبناء القرى والهجر القريبة من المنجم، بالإضافة إلى 200 ألف وظيفة غير مباشرة.
ويبلغ متوسط الطاقة الإنتاجية السنوية لمنجم الدويحي 180 ألف أوقية من الذهب الصافي، وتبلغ مساحته كيلو متر مربع، كما تشمل مشاريع البنى الأساسية للتعدين خط أنابيب بطول 450 كلم لنقل مياه الصرف الصحي المعالجة من مدينة الطائف لاستخدامها في عمليات استخراج الذهب.
ويبلغ استثمار شركة معادن في المنجم نحو 600 مليون ريال، ويعد المنجم هو السادس بين المناجم التي تديرها وتشغلها الشركة وفي مقدمتها منجما مهد الذهب التاريخي، وبلغة في المدينة المنورة، ومنجم الصخيبرات في منطقة القصيم، ومنجم سوق الذهب في منطقة مكة المكرمة، ومنجم الأمار في منطقة الرياض.