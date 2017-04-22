22 أبريل 2017 مـ / موافق 25 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شرطة تبوك تطيح بوافد ابتز فتاة وهددها بنشر صورها

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

ألقت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة تبوك، القبض على وافد ابتز فتاة وهددها بنشر صورها الخاصة.

جاءت عملية القبض بعد التنسيق مع فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة، وسوف يتم إحالة المتهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

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