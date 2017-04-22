22 أبريل 2017 مـ / موافق 25 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الهيئة الملكية بالجبيل تتدخل لإنهاء قضية “حزمة جرجير” اشتراها سعودي بـ 500 ريال

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

تدخلت إدارة الأملاك التابعة للهيئة الملكية بالجبيل لإنهاء قضية “حزمة الجرجير” التي اشتراها مواطن الأسبوع الماضي من أحد المراكز التجارية بالجبيل، وفوجئ المواطن لاحقاً بأن سعرها 500 ريال عند مراجعته الفاتورة.

وعندما عاد المواطن ويدعى بدر المطيري للمركز التجاري مطالباً برد المبلغ له، اشترط الموظفين عليه إعادة حزمة الجرجير التي أخذها، غير أن ذلك تعذر لأنه كان قد تناولها مع أسرته في وجبة الغداء.

وتقدم المطيري شكوى رسمية لدى الهيئة الملكية بعد أن فشلت محاولاته لاستعادة نقوده، ووفقاً لصحيفة “عاجل” فإنه تلقى اتصالاً من إدارة المركز التجاري تدعوه لمراجعتها لتسوية الأمر.

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