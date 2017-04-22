22 أبريل 2017 مـ / موافق 25 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مسابقة جامعة جدة تتوج الفائزين بمسابقة القرآن الكريم في حفلها الختامي الثلاثاء المقبل

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – جدة :-

تتوج مسابقة جامعة جدة الفائزين من طلاب وطالبات الجامعات والكليات الحكومية والأهلية والتعليم العام بمنطقة مكة المكرمة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة في الحفل الختامي المقرر إقامته يوم “الثلاثاء” المقبل بفندق المريديان بمحافظة جدة بحضور معالي مدير جامعة جدة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط ومدراء الجامعات والكليات المشاركة وأولياء أمور المتسابقين .

وكشفت الأمانة العامة للمسابقة عن دخول طلاب وطالبات جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” ميدان المنافسة لأول مرة في نسخة المسابقة لهذا العام فيما ستكون جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في المعهد العلمي بجدة مشاركة رسمياً في نسخة المسابقة العام القادم ليصل عدد الجامعات المشاركة لـ 19 جامعة مشيرة إلى أن إجراء التصفيات النهائية وأعمال التحكيم بكل اتقان وكفاءة وسرعة في إخراج النتائج في مساري المسابقة المتمثلة في المسار الأول “طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي بمدارس إدارة التعليم بمحافظة جدة” والمسار الثاني “طلاب وطالبات المرحلة الجامعية بالجامعات الحكومية والأهلية بالمحافظة” .

وأشارت إلى أن قيمة جوائز المسابقة تصل لـ 500 ألف ريال وسط الآمال العريضة التي تحدوا بالمتنافسين والمتنافسات لصعود منصات التتويج وذلك في فروع المسابقة الأربعة والتي وزعت على النحو: الفرع الأول “القرآن الكريم كاملاً” وجائزته 30 ألف ريال ، والفرع الثاني “20 جزءاً مع القرآن الكريم” وجائزته 20 ألف ريال ، والفرع الثالث “10 أجزاء من القرآن الكريم”، وجائزته 15 ألف، أما الفرع الرابع والأخير “5 أجزاء من القرآن الكريم”، فقدرت جائزته بـ 13 ألف ريال .

من جانبه أوضح الأمين العام لأمانة المسابقة الدكتور صلاح بن سالم باعثمان ، أن مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم، هي المسابقة الأولى تحت مظلة الأمانة العامة بعد أن قطعت 7 سنوات من النجاح المتواصل ، والذي يعود الدور فيها إلى معالي مدير جامعة جدة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط وتوجيهاته بأن يكون لهذه المسابقة أمانة عامة ، تعمل على تطويرها بما يحقق أهداف جامعة جدة ورؤيتها ورسالتها .

وأشاد الدكتور باعثمان بالاهتمام البالغ من ولاة الأمر في الحفاظ على القرآن الكريم ودعم فعالياته حيث تأتي المسابقة برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة منوهاً بالدور الكبير الذي يقوم به رجال الأعمال في دعم مسيرة المسابقة ، من خلال الدعم المادي والمعنوي ، مما يجسد ارتباط أبناء هذه البلاد بالقرآن الكريم ورعايته والتمسك بهديه .

وأشار إلى أن الجديد في نسخة المسابقة لهذا العام هو فتح باب التسجيل مباشرة وتوسيع قاعدة الفئات المستهدفة من المسابقة ، بعد أن كان التسجيل محصوراً بترشيح الجهات التعليمية للمتسابقين والمتسابقات في أفرع المسابقة ، حيث هيأ لعملية التسجيل صفحة الأمانة العامة الإلكترونية ودون حاجة المتسابقين من الطلاب والطالبات لترشحهم من قبل جهاتهم التعليمية مضيفاً أن هذا التسجيل المفتوح للمتسابقين والمتسابقات ممن تنطبق عليهم الشروط ، ساهم في زيادة أعدادهم مقارنة بالنسخ السبع الماضية .

وأفاد أن جامعة جدة ومن خلال ريادتها في إطلاق ووسط المتابعة من معالي مدير الجامعة والوكلاء والأمانة العامة للمسابقة إلى تنظيم المسابقات البحثية في علوم القرآن الكريم داخل وخارج المملكة بهدف عمل حراك علمي تقود مسيرته هذه الجامعة الفتية معايشة لتطلعاتها المتمثلة في تنظيم المؤتمرات العلمية والحوار المعرفي وتنسيق الجهود في مجال التعريف بكتاب الله وشرح مبادئه ورد الشبهات عنه وتدريب العاملين في هذا المجال بما يجود العمل ويتقنه في خدمة كتاب الله عز وجل .

وأكد حرص جامعة جدة على المشاركة المجتمعية الفاعلة بين أنشطتها والمجتمع المحيط ، وأن تكون منتجانها نوعية وهادفة وذات تأثير على تنمية الشاب والشابة السعودية بما يحقق لهما مستقبلا واعداً معرفياً ومهارياً ، حيث أن لجامعة جدة في سياق خدمة كتاب الله أهداف استراتيجية تتمثل في إجراء هذه المسابقات على مستوى المنطقة وداخل وخارج المملكة في المستقبل القريب –إن شاء الله- .

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