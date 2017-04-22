22 أبريل 2017 مـ / موافق 25 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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حالات استرداد قيمة الضريبة الانتقائية أو الإعفاء منها .. تعرّف عليها

بتاريخ اقتصاد

(أنحاء) – متابعات : ــ

حددت الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية والتي ستطبق في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 4 حالات يمكن فيها استرداد الضريبة المسددة وحالتين يتم فيهما الإعفاء منها، على أن تحدد كل دولة شروط وإجراءات ذلك.

ونصت الاتفاقية على أن حالات استرداد الضريبة تشمل طرح السلع الخاضعة للضريبة للتصدير أو إعادة التصدير خارج دول المجلس، أو انتقالها إلى إحدى دول المجلس، أو استخدامها في إنتاج سلع انتقائية أخرى، أو عدم استهلاك السلع الانتقائية داخل نفس الدولة.

أما حالتا الإعفاء من الضريبة فهما المعاملة بالمثل مع الهيئات الدبلوماسية والقنصليات والمنظمات الدولية ورؤساء أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين، أو في السلع الانتقائية التي تكون مع المسافرين القادمين إلى أي دولة عضو على ألا تكون ذات صفة تجارية.

وألزمت الاتفاقية، الشخص الخاضع للضريبة، بسدادها كل شهر ميلادي، خلال 15 يوما من انتهاء الشهر.

فيما حددت حالات التهرب الضريبي بمحاولة إدخال سلع انتقائية إلى الدولة العضو أو إخراجها دون سداد الضريبة جزئياً أو بالكامل، أو إنتاج، أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين أو نقل، أو تلقي سلع انتقائية لم تسدد الضريبة المستحقة عليها بقصد التهرب، أو تقديم مستندات أو إقرارات غير صحيحة أو مزورة.

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