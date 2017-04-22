22 أبريل 2017 مـ / موافق 25 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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عسيري: “قاهر” لم يصل إلى أراضي المملكة.. ولم يقتل عسكريين سعوديين ويمنيين

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

نفى اللواء أحمد عسيري الناطق باسم التحالف العربي في اليمن الأخبار التي تناقلتها مواقع تابعة لميليشيا الحوثي عن مقتل عسكريين سعوديين ويمنيين بقصف صاروخي للميليشيا.

وأوضح عسيري وفقا لـ”روسيا اليوم”، اليوم السبت، أن هذه الأخبار كاذبة، والمحاولة فاشلة، مؤكدا أن الصاروخ المشار إليه سقط داخل الأراضي اليمنية.

يذكر أن الحوثيين أعلنوا أن قصفاً لهم استهدف منفذ الخضراء السعودي في نجران، بصاروخ باليستي مطور محليا، وأنه من نوع “قاهر 2 م”.

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