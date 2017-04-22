فيديو | فضيحة جديدة .. موظف في الطيران الأمريكي يضرب راكبة بعربة الأطفال

فضيحة جديدة لشركات الطيران الأميركية، كشفها تسجيل فيديو، حيث أظهر مشاجرة بين أفراد طاقم الطائرة وعدد من الركاب، وامرأة تبكي وهي تحمل طفلاً.
وقال سورين أديانثايا في تدوينة له على الفيسبوك أرفق بها تسجيل الفيديو، إن موظف شركة “أميركان إيرلاينز” انتزع عربة أطفال من المرأة وضربها بها وكاد أن يصيب أيضا طفلها.
وذكرت ليزلي سكوت، المتحدثة باسم الشركة، أن الشركة أوقفت الموظف الذي كان على متن الرحلة 591 المتجهة من سان فرانسيسكو إلى دالاس، وقالت سكوت إن الواقعة بدأت بخلاف حول ما إذا كان يحق للمرأة جلب عربة الأطفال معها إلى الطائرة.
وفي تسجيل الفيديو تسنى سماع المرأة التي تحمل الطفل وهي تطلب من المضيفين أن يحضروا لها عربة الأطفال.