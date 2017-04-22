أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية في إقليم بلخ الأفغاني
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