22 أبريل 2017 مـ / موافق 25 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية في إقليم بلخ الأفغاني

بتاريخ أنحاء الوطن

الرياض – واس : ــ

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية في إقليم بلخ الأفغاني، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقدم المصدر العزاء لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل، مجددًا في الوقت نفسه، تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة.

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