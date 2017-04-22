أمر ملكي: تعديل موعد نهاية الاختبارات النهائية إلى ما قبل بدء شهر رمضان

الرياض – واس :-
صدرت اليوم السبت عدد من الأوامر الملكية جاءت على النحو التالي:
إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية للموظفين المدنيين والعسكريين
صرف راتب شهرين للعسكرين المشاركين في الصفوف الأمامية في عاصفة الحزم والأمل
إعفاء قائد القوات البرية من منصبه، ويعين مستشاراً بمكتب وزير الدفاع
ترقية الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز لرتبة فريق وتعيينه قائدا للقوات البرية
تعديل موعد نهاية الاختبارات النهائية إلى ما قبل بدء شهر رمضان المبارك
تعيين الأمير سعود بن خالد بن فيصل نائبا لأمير منطقة المدينة المنورة
تعيين الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائبا لأمير منطقة عسير
تعيين الأمير سعود بن عبدالمحسن مستشارا خاصا لخادم الحرمين
إعفاء مشاري بن سعود أمير منطقة الباحة من منصبه، وتعيين الأمير حسام بن سعود أميراً للباحة
إعفاء الأمير مشعل بن عبدالعزيز أمير الحدود الشمالية من منصبه، وتعيين فيصل بن خالد بن سلطان أميرا للمنطقة
تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير دولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة
إعفاء الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي سفير المملكة لدى الولايات المتحدة، وتعيين خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفيرا بمرتبة وزير
إعفاء الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة من منصبه
إعفاء سعود بن عبدالمحسن أمير حائل وتعيين عبدالعزيز بن سعد أميرا للمنطقة
تعيين الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائبا لأمير منطقة جازان
تعيين الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائبا لأمير منطقة الرياض
تعيين الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائبا لأمير المنطقة الشرقية