22 أبريل 2017 مـ / موافق 26 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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خادم الحرمين يوجه بصرف راتب شهرين مكافأة للمشاركين في الصفوف الأمامية لعمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل

بتاريخ أنحاء الوطن

الرياض – واس :-

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – معالي وزير المالية باعتماد صرف راتب شهرين مكافأة للمشاركين الفعليين في الصفوف الأمامية لعمليتي ( عاصفة الحزم ، وإعادة الأمل ) من منسوبي وزارات ( الداخلية ، والدفاع ، والحرس الوطني ) ورئاسة الاستخبارات العامة .
وفيما يلي نصه التوجيه:
صاحب المعالي وزير المالية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
بناء على ما عرضه علينا صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وتقديرا منا لأبناء هذا الوطن المعطاء الذين قدموا التضحيات فداء للدين والوطن.

اعتمدوا صرف راتب شهرين مكافأة للمشاركين الفعليين في الصفوف الأمامية لعمليتي ( عاصفة الحزم ، وإعادة الأمل ) من منسوبي وزارات ( الداخلية ، والدفاع ، والحرس الوطني ) ورئاسة الاستخبارات العامة ، وإكمال ما يلزم بموجبه .

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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