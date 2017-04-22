22 أبريل 2017 مـ / موافق 26 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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خادم الحرمين يوجه بتقديم موعد نهاية الاختبارات النهائية لجميع مراحل التعليم إلى ما قبل بداية شهر رمضان

بتاريخ أنحاء الوطن

الرياض – واس :-

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وزارة التعليم بأن تكون نهاية اختبارات الفصل الدراسي الحالي لجميع مراحل التعليم العام والجامعي قبل بداية شهر رمضان المبارك لهذا العام 1438هـ مراعاة لظروف أبنائه وبناته الطلاب والطالبات، والله الموفق..

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