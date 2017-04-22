22 أبريل 2017 مـ / موافق 26 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بعد تقديم موعد الاختبارات بأمر ملكي.. وزير التعليم: الإعلان عن الترتيبات الجديدة للدراسة غداً

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

تقدم وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، بالشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين  الملك سلمان بن عبدالعزيز، على أمره الكريم بتقديم الاختبارات لتنتهي قبل شهر رمضان المبارك تخفيفاً على أبنائه وبناته.

وقال العيسى عبر حسابه على “تويتر”: “بناء على الأمر الملكي الكريم ستعلن وزارة التعليم يوم غد بمشيئة الله الترتيبات الجديدة للفترة القادمة مع فترة الاختبارات النهائية”.

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