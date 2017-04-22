وفاة وإصابة 7 بينهم أطفال في تصادم مروّع بـ”الجوف”

قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو | سقوط مروّع لسيارة من أعلى جسر في خميس...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أصيب شخصان بإصابات متفرقة اليوم الجمعة إثر حادث سقوط سيارة كانا يستقلانها من أعلى
-
مدني المدينة ينتشل جثة طفل سقط داخل خزان مياه...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- تمكنت فرقة الإنقاذ التابعة للدفاع المدني بالمدينة المنورة اليوم (الجمعة) من انتشال جثة طفل
-
فيديو وصور | حريق ضخم إثر اصطدام صهريج وقود ع...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- اندلع حريق ضخم في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس) في صهريج وقود على
-
سوري وأردني يحتالان على رجل أعمال سعودي ويستو...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أحالت النيابة العامة بإمارة دبي سورياً وأردنياً إلى المحكمة، بعد أن احتالا على