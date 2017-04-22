23 أبريل 2017 مـ / موافق 26 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وفاة وإصابة 7 بينهم أطفال في تصادم مروّع بـ”الجوف”

بتاريخ حوادث

(أنحاء) – متابعات :-

توفي شخصان وأصيب خمسة آخرون نتيجة حادث تصادم وقع مساء اليوم السبت، بين مركبة تقل عائلة من جنسية عربية وشاحنة صغيرة بالجوف.

وكانت غرفة عمليات الهلال الأحمر بالجوف تلقت بلاغ من مواطن على رقم الطوارئ 997 وذلك عند الساعة 17:48 والذي يفيد بوقوع حادث تصادم بأحد الطرق داخل مشاريع بسيطا الزراعية بمنطقة الجوف ونتج عنه إصابات متعددة.

وتم ترحيل البلاغ لأربع فرق إسعافية حيث وصلت الأولى في تمام الساعة 18:27 وتبين لها وجود سبع إصابات بالموقع تم الكشف عليها، وتبين وفاة الأب وقائد الشاحنة من جنسية آسيوية، رحمهما الله، بينما تم نقل الأم وأربعة أطفال بإصابات متفاوتة بين الحرجة والمتوسطة لطوارئ مستشفى طبرجل العام.

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