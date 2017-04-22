23 أبريل 2017 مـ / موافق 26 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بعد إعفائه بأمر ملكي.. الوزراء يلغون متابعة حساب خالد العرج في “تويتر”

بتاريخ شبكات اجتماعية

(أنحاء) – متابعات :-

ألغى عدد من الوزراء والمسؤولين متابعة حساب وزير الخدمة المدنية السابق، خالد بن عبد الله العرج، بعد الأمر الملكي باعفائه من منصبه، والتحقيق معه في ما نُسب إليه من استغلال نفوذ سلطته.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها إعفاء وزير بسبب مخالفات وتجاوزات، رفعتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ليأمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتشكيل لجنة للتحقيق فيما ارتكبه العرج.

وكان خالد العرج قد عين أحد أبناءه في وزارة الشؤون البلدية والقروية بعد أن تم رفع ملف الوزير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، حيث رأت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعد تحقيقها المتوسع أن تعيين أبن وزير الخدمة المدنية السابق غير سليم، خاصة وأن العرج عين ابنه على راتب شهري مرتفع وقدره 21 ألف ريال.

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