أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»نائب وزير الاقتصاد يكشف أسباب إعادة جميع البدلات لموظفي الدولة
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
تعرّف على السيرة الذاتية لوزير الثقافة والإعل...بتاريخ
الرياض – واس :- صدر مساء أمس السبت، أمر ملكي بتعيين الدكتور عواد بن صالح العواد وزيراً للثقافة
-
تفاصيل الأمر الملكي الخاص بإعادة البدلات والم...بتاريخ
الرياض – واس :- أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء أمس السبت، عدة أوامر ملكية
-
أسباب إعفاء وزير الخدمة المدنية من منصبه بأمر...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- تضمنت الأوامر الملكية التي صدرت مساء السبت إعفاء وزير الخدمة المدنية خالد العرج من
-
بعد تقديم موعد الاختبارات بأمر ملكي.. وزير ال...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- تقدم وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، بالشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن