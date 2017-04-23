23 أبريل 2017 مـ / موافق 26 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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برنامج “مالم تر” يكشف واقع تجار “الدم” عبر تحقيق تلفزيوني مثير

بتاريخ أنحاء الوطن ،ثقافة وفنون

(أنحاء) – جدة : ــ

في الوقت الذي تتنامى فيه ارتفاع مبالغ الديات بالمملكة ، اثارت حلقة ” تجار الدم” وعرضتها قناة mbc الخميس الماضي عبر برنامج “مالم تر” الذي يقدمه الاعلامي السعودي ابراهيم الفرحان تساؤلات عدة حول محكومين بالقصاص وقعوا ضحايا لهؤلاء المنتفعين بالدماء .

وأكد مقدم برنامج “مالم تر” ابراهيم الفرحان ان برنامجه يقدم تحقيقات استقصائيه عن قضايا مجتمعيه مهمة بالمملكة، مشيرا الى ان قضيه الديات تم مناقشتها من خلال طرق دهاليز السجون ولقاء محكومين بالقصاص قضوا عشرات السنين بسبب المغالات في الديات وتدخل أطراف ساهمت في رفع المبالغ لمستويات قياسيه.

وتطرق البرنامج الى تجار الدم ، والمبالغ الفلكية ، ومصدر ربح لكثير من العائلات، تجارة بحق الدم مقابل العوض عن تنفيذ حكم القصاص، تلك التجارة التي تحولت من عقوبة رادعة إلى تجارة بالدم، وتعجيز من أهل القتيل، وإثقال كاهل أهل القاتل، ودعوة للتفاخر بين القبائل بارتفاع قيمة دية أبنائها.

ونجح مقدم البرنامج الاعلامي ابراهيم الفرحان في إظهار معاناة المحكومين بالقصاص وحالات المأساوية ، وحالات الندم التي ظهرت عليهم بعد تورطهم في قضايا قتل بسبب لحظات من الغضب تحولت الى كابوس لهم ولأسرهم فيما بعد.

 قصص مؤثرة رواها الجناة لبرنامج “ما لم تَر” على قناة “mbc” مع  الإعلامي إبراهيم الفرحان ، في حلقة ناقشت دية القصاص والمتاجرة بالدماء، حيث أكد السجين  “مختار محمود” من مصر والذي قضى  ٢٤ عاما من حياته خلف القضبان  بعيداً عن أسرته انه لايزال يتذكر تلك اللحظات الشيطانيه التي حولت حياته الى حزن ، وألم .

وعرج الى الأسباب التي أوقعته في تلك القضيه ، مشيرا الى انها بدأت بمحاولة صديقه الاعتداء عليه بسكين قبل ان يخطفها منه ويوجه لها عدة طعنات أدت الى وفاته على الفور ليتم القبض عليه من قبل الشرطه ، ومن ثم الحكم  عليه بالقصاص شرعا ، والذي تم تأجيله لوجود قصر قبل ان يتنازلوا ذوي القتيل بدية 5 ملايين ريال.

كما  تحدث المحكوم عليه بالقصاص علي الصبياني ، مشيرا الى ان قصته بدأت قبل 23 سنة ، وذلك عندما اجتمع مع صديقين له في منزل أحدهم وتعاطوا المسكر ثم قرروا المبيت عنده حتى لا يتعرضوا للمساءلة حال عودتهم لمنازلهم وهم في تلك الحالة ، وفجأة استيقظ صديقه “محمد” وقرر الخروج وحينها قاومه  لتحدث بينهما مشادة سدد فيها لكمة لوجه صديقه أسقطته أرضاً وتوفي على أثرها .

وأضاف انه صدر بحقه حكم بالقصاص المؤجل لوجود قصّر، وبعد 20 سنة تم العفو عنه بدية مشروطة بـ 4 ملايين ريال ينتظر من أهل الخير التكفل بها.

من جهة اخرى ، يستكمل الاعلامي ابراهيم الفرحان في برنامجه “مالم تر” الحلقه الثانيه ، والتي ستعرض الساعة الثامنة مساء الخميس المقبل  الوضع الذي يعيشه المحكومين بالقصاص ، والقلق  والتوتر لتلك الحالات ، والتي تنتظر  أن يتم التنازل عن الحكم مقابل الدية ، ودوامة تنفير  مبلغ الدية .

يذكر ان “مالم تر” هو برنامج استقصائي يعيد طرح القصة من جديد عبر تحقيق صحفي “تلفزيوني”، ويعتمد على كشف معلومات جديدة وتفاصيل دقيقة مصورة، ويستعين في حالات كثيرة بمشاهد تمثيلية للحدث على طريقة الـ “Docodrama”، لتعيد المشاهد إلى القصة من جديد.

كما يعتمد البرنامج على كل المسارات التي تقود إلى الحقيقة، ويعد تمثيل الأطراف وتعدد ضيوف القضية، العوامل الأساسية للبرنامج في الوصول إلى خيوط جديدة تكشف للمشاهد أن ما تناولته الصحافة من قبل لم يكن إلا مجرد عناوين.

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