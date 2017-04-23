صور | رئيس الهلال يزور المشجع السبيعي ويمنحه العضوية البلاتينية تقديراً له

(أنحاء) – متابعات : ــ
زار الأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال أمس (السبت) المشجع الهلالي هاجد بن سعد السبيعي، والذي حضر لقاء الهلال والشباب بالكرسي المتحرك.
وأظهرت صورٌ الأمير نواف وهو يطمئن على السبيعي، معبرًا عن اعتزازه بتواجده وحضوره، كنموذج للمشجع الوفي لناديه، مثمناً دعمه للفريق؛ حيث كان لحضوره أثر بالغ في نفوس مجلس الإدارة ولاعبي الفريق وجماهير النادي.
وقدم الأمير نواف خلال الزيارة للسبيعي، وفقًا لـ “الرياض”، العضوية الفاخرة من بطاقات “موج الهلال” البلاتينية، كما أعلن توفير أطباء من برنامج “مساعد الطبي”، لمرافقته خلال حضوره لأي مباراة مقبلة للهلال.
يذكر أن صورة السبيعي جذبت الأنظار خلال المباراة في ملعب الملك فهد الدولي، لحرصه على الحضور للمباراة رغم حالته الصحية، لمؤازرة فريقه، في المباراة الحاسمة والتي توج الهلال عقبها بلقب بطل دوري جميل.