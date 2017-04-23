23 أبريل 2017 مـ / موافق 26 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سعودي يقاضي زوجته متهماً إياها بأنها ليست بكراً.. والمحكمة تفسخ عقده وتلزمه بتعويضها

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

قضت محكمة الأحوال الشخصية بجدة بتطليق سيدة عربية من مواطن، بعدما رفع قضية عليها، متهماً إياها بتضليله وادعاء أنها بِكر، بينما هي في الحقيقة ثَيّب، غير أن الطب الشرعي أثبت عدم صحة ادعائه.

ورفع الزوج دعوى تضليل ضد زوجته المقيمة، وفقاً لصحيفة “مكة”، زاعماً أنه حينما دخل عليها اكتشف أنها ثَيّب وليست بِكراً، مطالباً بفسخ العقد، ورد العوض الذي سلمه إياها، وإلغاء المؤخر المقدر بـ 20 ألف ريال، وتعويضه بمبلغ 3 آلاف ريال قيمة قاعة الزفاف.

وردت الزوجة على دعوى زوجها بأنه يهدف من ورائها التهرب من سداد باقي قيمة الصداق والمؤخر، مؤكدة للمحكمة بأنها تزوجت رجلاً قبل زوجها، لكنه طلقها وهي بِكر ولم يقع دخول شرعي بينهما، مطالبة بفسخ العقد، ودفع المبلغ المترتب عليه.

وقررت المحكمة إحالة الزوجة إلى الطب الشرعي الذي أثبت بعد فحص الزوجة أنها بِكر من الوجهة الطبية، إلا أن الزوج لم يقتنع بالنتيجة وحاول الطعن أمام المحكمة، لكن القاضي ناظر القضية اعتبر قرار الطب الشرعي حاسماً، وحكم لصالح الزوجة بفسخ العقد، وتعويضها عن الضرر الواقع عليها، وصادقت محكمة الاستئناف على الحكم وأيدته.

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