أنت تتصفح:الرئيسية»هنا و هناك»كيف تتعامل شركات الطيران عند وفاة شخص ما أثناء رحلة جوية؟
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
لهذا السبب يجب أن تأكل قشر البيض بدلاً من رمي...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- نلجأ عادة إلى رمي قشور البيض عند تحضير أي وصفة طعام تحتاج إلى البيض،
-
صور | لقطات فضائية ترصد “الجنة السرية” وأسلوب...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- سلطت الصحافة الغربية مجددا الضوء على أسلوب حياة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون،
-
احذر.. مشروبات نتناولها يوميًا تُسرِّع شيخوخة...بتاريخ
الرياض – واس :- كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن شرب عبوة واحدة على الأقل يوميًا من المشروبات الغازية،
-
فيديو | العثور على “بيض ديناصوري” بأحد مواقع ...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- عُثِر في أحد مواقع البناء بالصين على بقايا بيض ديناصور، عمره أكثر من 70