مشاهد من داخل أكثر مصانع العالم سرية لإنتاج “آيفون”

(أنحاء) – متابعات : ــ
يعمل آلاف العمال في مصنع “Pegatron Corp” في مدينة “شنغهاي” الصينية مرتدين سترات وردية اللون، ويعدون أنفسهم لإنتاج جوال “آيفون”، وقبل ذلك يمرون عبر ماسح ضوئي للوجه وحاملين بطاقات تعريف أمنية من أجل دخول المصنع.
وبعد سنوات من الاتهامات بإجبار عمال المصنع على العمل لساعات طويلة، كشف تقرير عما يحدث داخل أكثر مصانع إنتاج “الآيفون” سرية على مستوى العالم، وهو تعاون مثمر ومربح بين شركتي “آبل” (AAPL.O) و”بيجاترون” اللتين فرضتا إجراءات صارمة وحراسة مشددة من أجل توفير المناخ المناسب لتجميع الجوال الشهير.
ومنح مدير المصنع “جون شيو” – المعروف بين العمال باسم “بيج جون” أو “العمدة” – الضوء الأخضر لـ”بلومبرج” لجولة داخل المنشأة الصناعية الضخمة التي يعمل بها أكثر من 50 ألف موظف.
الوقت له ثمن
– قال “بيج جون” إن هناك إجراءات أمن مشددة لدخول العمال لا تتجاوز ثواني معدودة، وهناك كاميرات مراقبة لكل فرد لعدم التقاط صورة لمنتج جديد وتسريبه، وعلى الموظفين تتبع الأسهم على الأرض وملصقات الحائط.
– تحدث كل الإجراءات بتناغم شديد تجنباً للحوادث، وتنظم كل وحدة إنتاج على 4 صفوف بدقة تشبه الجيوش، ويلقي “العمدة” يومياً تحية الصباح على الموظفين وبصحبته المشرفون.
– تتم إجراءات المسح الأمني بدقة شديدة وزمن قياسي حيث إن كل ثانية لها ثمن، وبعد ذلك يقف كل عامل أمام المكان المخصص له لتجميع أجزاء “آيفون” التي تظهر عبر حزام متحرك.
– يقع المصنع على ناصية طريقي “Xiu Yan” و”Shen Jiang” وتعادل مساحته 90 ملعبا لكرة القدم، وتوجد نقطة إطفاء وقسم شرطة ومكتب بريد، وتجمع للحافلات ومقاه ومناظر طبيعية.
– أتاح المصنع هذه الزيارة بسبب الضغوط الخارجية مع التكتم على كيفية إدارته أو نظام العمل أو عدد ساعات الدوام أو الرواتب، ووصفت جهة رقابية على العمالة في الصين الإجراءات بـ”الاستعراضية”.
العمل لساعات طويلة
– قالت “بيجاترون” إنها تمتثل لإرشادات ائتلاف صناعة الإلكترونيات في الصين التي حددت العمل والوقت الإضافي عند 80 ساعة شهرياً، وزعم المصنع أنه تم إعفاؤهم من الحد الأقصى للعمل الإضافي المحدد بـ36 ساعة شهرياً.
– أكد المدير التنفيذي لـ”آبل” “تيم كوك” على أن التفتيش على العمال من جانب السلطات المعنية يمثل تحدياً، وأطلقت 640 عملية تدقيق على 1.6 مليون موظف في 2015.
– في 2013، بعثت “آبل” خبراء صحيين للتحقيق بشأن وفيات عمال في “بيجاترون” وأكدوا على عدم وجود علاقة بين الوفيات والعمل، فيما أفاد أحد المشرفين أن المسؤولية والكفاءة جزء من العمل وليست هناك ضغوط.
– تبنت “بيجاترون” نظاماً جديداً للهوية من خلال ملصقات متصلة بقاعدة بيانات ويقيس زمن العمل والأجور وحتى النفقات ومصروفات الطعام للامتثال لقواعد وزارة العمل مع بعض الاستثناءات للمهندسين في حالة الطوارئ.
– ذكر مسؤولو المصنع أن آخر تفتيش أسفر عن الالتزام بالقواعد بنسبة 97% عام 2015 من 92% عام 2014 حيث يرحب بعض الموظفين بالعمل لساعات أطول لدعم أجره بحدود معينة يمكن عرقلتها بنظام الهوية.
الشفافية
– أعرب مصنع “بيجاترون” عن رغبته في زيادة الشفافية بشأن الرواتب، ويقدر متوسط الأجر – مع الإضافي – ما بين 4200 و5500 يوان (من 650 دولارًا إلى 850 دولارًا) في الشهر.
– يبلغ متوسط الراتب الأساسي في المصنع 2020 يوانا بينما يقدر سعر “آيفون 6” في الصين بـ4488 يوانا، ويعاني “بيجاترون” من ارتفاع تكاليف العمالة رغم الهيمنة على السوق العالمي للجوال والتلفاز والحاسب اللوحي.
– تتحول الأنظار حول العالم نحو معدل الإنتاجية وقياس المهارات كحساب لارتفاع الأجور في ظل تزايد متوسط أعمار السكان، ويتم تعديل الرواتب والمزايا والمكافآت بفضل زيادة الوعي بقوانين العمل.
– في “بيجاترون” أعرب موظفون عن ارتياحهم وسعادتهم بالعمل في المصنع والمزايا والأجور التي يتقاضونها، مؤكدين على عدم إجبارهم على العمل لساعات أطول من المطلوب أو المحدد من السلطات.