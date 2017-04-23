23 أبريل 2017 مـ / موافق 26 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المبتعث المتهم باغتصاب زوجته يمثل أمام القضاء البريطاني لمواجهة تهم تصل عقوبتها إلى السجن 9 سنوات

بتاريخ مبتعثون

(أنحاء) – متابعات : ــ

تنظر محكمة بريطانية بمدينة “هال”، غداً الإثنين، قضية المبتعث شادي باداوود المتهم باغتصاب إحدى زوجاته (عربية الجنسية) وضربها.

ووفقا لصحيفة “عين اليوم”، فإن الجلسة المقبلة هي للاستماع وليس لإصدار الحكم؛ حيث من المقرر أن يمثل شادي أمام هيئة المحكمة.

من جانبها، أكدت عهد الجرف (الزوجة السعودية للمبتعث)، أنه تم استبعاد تهم التهديد بالقتل لعدم وجود أدلة، مشيرة إلى أن الجلسات المقبلة هي للتحقيق في تهمتي الضرب والاغتصاب.

وأوضحت أن تلك التهم بحاجه للوقت لأنه ليس من السهل البت فيها، لافتة إلى أن عقوبة تهمة الاغتصاب تتراوح ما بين 7 إلى 9 سنوات حسب القضاء البريطاني.

وأعربت الجرف عن شكرها لوقوف السفارة السعودية بجانب زوجها وتعيينها محامية متخصصة، مشيرةً لاهتمام ومتابعة الملحقية الثقافية في لندن للقضية.

وكان المبتعث السعودي احتجز منذ الـ25 من مارس الماضي على خلفية بلاغ من إحدى زوجاته (عربية الجنسية) تتهمه بالاعتداء والتهديد بالقتل والاغتصاب، حيث إن المبتعث متزوج من ثلاث سيدات (سعوديتان، وثالثة من جنسية عربية ولديه منها 3 أطفال).

وبدأت الأزمة عندما أراد المبتعث الزواج من الثالثة، فاعترضت الزوجة العربية وقتها على الأمر، وحدثت مشادة بينهما بإحدى الحدائق بمدينة هال، وقامت إحدى زميلاتها بتصويرها واتصلت بالشرطة التي ألقت القبض على الزوج، ووجهت له تهماً عدة.

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