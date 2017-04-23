23 أبريل 2017 مـ / موافق 26 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“النقد” تؤكد عدم أحقية المساس براتب الشهرين للمشاركين في “عاصفة الحزم و “إعادة الأمل”

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي لعموم البنوك عدم أحقية المساس بأي شكل من الأشكال براتب الشهرين الذي أمر بصرفهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- للمشاركين الفعليين في الصفوف الأمامية لعمليتي (عاصفة الحزم، وإعادة الأمل) من منسوبي وزارات (الداخلية، والدفاع، والحرس الوطني) ورئاسة الاستخبارات العامة، تقديراً منه ـ أيده الله ـ لأبناء هذا الوطن المعطاء الذين قدموا التضحيات فداءً للدين والوطن.​

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