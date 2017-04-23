“خطيب الزعيم” رداً على منتقديه: المقطع تم اقتصاصه وهذا ما قصدته | فيديو

قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو | وزير المالية يكشف عن موعد عودة صرف ال...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ كشف وزير المالية محمد الجدعان عن موعد بدء إعادة صرف البدلات والمكافآت لموظفي
-
فيديو | تصريح فهد الهريفي يُثير سخرية جماهير ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ سخرت الجماهير الهلالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من التصريحات التي خرجت على لسان
-
ضبط الأشخاص المعتدين على رجل المرور بمحافظة ط...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أعلنت الإدارة العامة للمرور اليوم السبت بأنه وبالتعاون مع شرطة محافظة طريف، تم
-
صور | رئيس الهلال يزور المشجع السبيعي ويمنحه ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ زار الأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال أمس (السبت) المشجع