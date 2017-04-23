23 أبريل 2017 مـ / موافق 26 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزير التعليم: بدء إجازة المعلمين والإداريين بنهاية دوام 29 شعبان

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أعلن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، اليوم الأحد، أن إجازة المعلمين والإداريين ستبدأ بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 29 شعبان 1438هـ.

وقال الوزير العيسى في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “انسجاماً مع التوجيه الكريم بتقديم الاختبارات النهائية؛ فقد تقرر أن تبدأ إجازة الهيئتين التعليمية والإدارية هذا العام بنهاية دوام الخميس ٢٩ / ٨”.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وجَّه وزارة التعليم يوم أمس، بإنهاء الاختبارات للعام الدراسي الحالي قبل حلول شهر رمضان، مراعاةً لظروف الطلابت والطالبات.

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