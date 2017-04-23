23 أبريل 2017 مـ / موافق 26 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الدمام.. هبوط اضطراري لطائرة سعودية على متنها 127 راكباً

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أعلن مطار الملك فهد الدولي بالدمام اليوم عن حالة ‏هبوط اضطراري لرحلة الخطوط السعودية SV 768 التي كانت تقل 127 راكباً.

وأوضح المطار أن الهبوط الاضطراري كان حسب طلب الكابتن، لوجود خلل فني، لافتاً إلى أن هبوط الطائرة تم بسلامة الجميع”.

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