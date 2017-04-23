سقوط طالبة ثانوي من أعلى مبنى المدرسة في سكاكا

(أنحاء) – متابعات :-
تعرضت إحدى طالبات الثانوية الثانية بضاحية قارا صباح اليوم الأحد للسقوط من أعلى مبنى المدرسة، حيث باشر الحادثه فرق الهلال الأحمر، وتم نقلها إلى مستشفى الأمير متعب بسكاكا بحاله شبه حرجة.
وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر أ.حمدان الضويحي ، بأنه ورد بلاغ لغرفة العمليات عند الساعة 11,6 (ص) ، يفيد تعرض طالبة للسقوط من مبنى المدرسة، وعلى الفور تم ترحيل البلاغ لأقرب فرقة للموقع.
وأوضح أنه بعد معاينة الحاله تبين أنها تعرضت لإصابات بليغة وكسور متفرقة وحالتها شبه حرجة، وتم إدخالها لقسم الطوارئ بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا لإستكمال الإجراءات الإسعافية، حسب “الرياض”.