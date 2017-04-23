23 أبريل 2017 مـ / موافق 26 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الصندوق العقاري يكشف عن آلية تحديد الفئات المستحقة للتمويل السكني المدعوم بدون هامش ربح

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

كشف صندوق التنمية العقارية عن آلية تحديد الفئات التي ستستفيد من برنامج التمويل السكني المدعوم بالكامل بدون هامش ربح.

وأوضح المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي إن آلية استحقاق الدعم تعتمد على عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري، على نحو يشابه آلية برنامج “حساب المواطن”، مبيناً إنه في إمكان أي مواطن التعرف على تفاصيل وقيمة الدعم المستحق له، من خلال استخدام حاسبة الدعم الموجودة على موقع الصندوق.

كما أشار إلى أن الصندوق يتحمل كل أرباح التمويل السكني عن ذوي الدخل المحدود والمتوسط، ويتحمل جزءاً منها لذوي الدخل المرتفع بنسبة لا تقل عن 35%، لافتاً إلى أن الصندوق يقوم بإيداع مبلغ الدعم في حساب المستفيد في نفس اليوم الذي يستقطع فيه البنك القسط الشهري.

وأضاف أن الصندوق يقدم ضماناً للبنوك وشركات التمويل نيابةً عن المواطن باسم “الرهن الميسر”؛ من أجل تخفيض قيمة الدفعة الأولى للعقار من 15% حسب اشتراطات مؤسسة النقد إلى 10%، وذلك لتمكين أكبر شريحة ممكنة من الحصول على السكن، وفقاً لصحيفة “المدينة”.

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