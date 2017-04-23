أفكار خاطئة عن أمن الإنترنت

الفكرة الحقيقة

البريد الإلكتروني آمن دوما قال 46 في المائة فقط من المستخدمين إنهم يعرفون أن البريد الإلكتروني غير مشفر دائما، ويضمن التشفير فقط قدرة المرسل والمتلقي على الدخول على الرسائل. خدمات البريد الإلكتروني الكبيرة مثل جوجل وياهو تشفر رسائل البريد. بعض الخدمات تنبه المستخدمين إن تلقوا رسائل مشفرة، وعلى سبيل المثال تعرض “جي.ميل” مفاتيح تحذيرية عندما يرسل المستخدم أو يستقبل رسالة من مصدر غير آمن. ينصح الخبراء بالاعتماد على خدمة بريد آمنة مثل جوجل وياهو أو خدمة تشفر الرسائل في الوضع الافتراضي.

التصفح الخاص “خاص” دوما يمنع تصفح الإنترنت في “الوضع الخاص” برامج التصفح مثل (جوجل كروم) و(فايرفوكس) من جمع بيانات عن أنشطة المستخدم، لكن ذلك لا يمنع شركات تقديم خدمات الإنترنت مثل (كومكاست) من مراقبة نشاط المستخدم. 39 في المائة فقط من الذين شاركوا في مسح مركز (بيو) قالوا إنهم يعرفون أن شركات تقديم خدمات الإنترنت قادرة على مراقبة أنشطتهم على الإنترنت حتى إن كان المستخدم يتصفح الشبكة الدولية على “الوضع الخاص” بالمتصفح.

غلق برنامج تحديد المواقع (جي.بي.إس) يمنع من التعقب قال نصف المشاركين في المسح إنهم إما لا يعرفون أو غير متأكدين هل يمنع غلق برنامج تحديد المواقع (جي.بي.إس) من التعقب. يوجد في الهاتف خدمة داخلية مثبتة للموقع وهي واحدة من وسائل جمع البيانات. أوضح مركز (بيو) أن الهاتف يتصل أيضا بأبراج الاتصالات وشبكات الواي فاي مشيرا إلى أن الاتصال بهذه المكونات التكنولوجية يتيح التعقب أيضا.