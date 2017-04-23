أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»اللجنة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني تنشئ 302 وحدة سكنية بكامل مرافقها في غزة
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