23 أبريل 2017 مـ / موافق 26 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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اللجنة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني تنشئ 302 وحدة سكنية بكامل مرافقها في غزة

بتاريخ أنحاء العالم

غزة – واس :-

أنجزت اللجنة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني إنشاء حي الملك عبدالله السكني بمدينة رفح في قطاع غزة الذي يشتمل على ( 302 ) وحدة سكنية، سلمت بكامل مرافقها التعليمية والخدمية للأسر الفلسطينية المحتاجة في إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة للشعب الفلسطيني بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المشرف العام على الحملات الإغاثية السعودية .

وأعرب مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطاع غزة في فلسطين باسل ناصر عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية قيادة وشعباً على الدور المتميز الذي تقوم به للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني ممثلة في اللجنة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني من خلال هذا المشروع وعبر مسيرة الدعم الإغاثي والإنساني للشعب الفلسطيني .

وأوضح أنه تم الانتهاء من كامل المشروع وتسليم المستفيدين الوحدات السكنية، وتم تسليم المدرستين، والانتهاء من بناء المسجد الخاص بالحي، وتمديد شبكات الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والاتصالات، والمرافق الترفيهية من ملعب، ومساحات خضراء، وألعاب أطفال، ورصف الطرق الداخلية والمحيطة بالمشروع بتكلفة إجمالية بلغت ( 16.457.409 ) ستة عشر مليوناً وأربعمائة وسبعة وخمسين ألفاً وأربعمائة وتسعة دولارات .

مما يذكر أن المشروع السكني أنشأته اللجنة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لإسكان مئات الأسر الفلسطينية المتضررة في قطاع عزة .

وتأتي هذه المشروعات في إطار الدعم المتواصل والدور الكبير الذي تقوم به اللجنة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني بإشراف ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، التي قدمت العديد من البرامج الإغاثية والمشروعات الإنسانية من خلال تنفيذ البرامج الإغاثية والغذائية، والمشروعات الصحية، والبرامج التعليمية والاجتماعية والتنموية، والمشروعات الإسكانية والإيوائية، بتكلفة تجاوزت ( 887 ) مليون ريال، أسهمت في تخفيف جزء كبير من معاناة الشعب الفسطيني بفضل من الله ثم بفضل المحسنين في هذا البلد المعطاء .

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