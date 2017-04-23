23 أبريل 2017 مـ / موافق 26 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“مغرّدون” يوجهون رسالة إلى وزير الإعلام الجديد

بتاريخ شبكات اجتماعية

(أنحاء) – متابعات :-

دشّن مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هاشتاقاً بعنوان (#رسالة_لوزير_الإعلام_الجديد)، طرحوا فيها ما يريدونه من الوزير الجديد الدكتور عواد بن صالح العواد، بعد تسلمه مهامه الرسمية.

ونشر الدكتور محمد السعيدي، أستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى، تغريدة على حسابه بتويتر، اليوم قائلاً: ‘‘أتمنى نشاط هذا الوسم ليعرف العالم بأسره ماذا يريد المواطن السعودي من إعلام يفترض أن يكون ممثلا له وناطقا باسمه رسالة لوزير الإعلام الجديد؟‘‘.

ومن ناحيته أشار الدكتور محمد السحيم، الأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية بجامعة الملك سعود، أن إعلام السعودية يجب أن يحمل هم الرسالة وقيم الحرمين فليكن إعلامنا خير سفير لنا.

وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في أول تصريح له ‘‘إن هذا التعيين إنما هو تكليف وتشريف ومسؤولية تستوجب العمل على تحقيق تطلعات ولاة الأمر لتطوير وتنمية قطاعي الثقافة والإعلام، بما يتواكب مع ما تعيشه المملكة من حراك تنموي على كافة الأصعدة‘‘.

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