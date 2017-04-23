صور | تعرف على الأمراء الشباب الذين تم تعيينهم نواباً لأمراء المناطق

(أنحاء) – متابعات :-

دفعت الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس السبت بعدد من الوجوه الشابة من الأمراء للعمل بالمناطق المختلفة في مناصب نواب أمراء.

وقد حصل الأمراء على خبرات عملية وافرة من خلال عملهم في عدد من المواقع والمناصب بالدولة، تؤهلهم للمساهمة في تحقيق آمال وطموحات قيادة الدولة وخططها لمستقبل المملكة.

والأمراء الشباب الذين تم تعيينهم هم:

الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز: نائباً لأمير منطقة مكة المكرمة

الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز: نائباً لأمير منطقة الرياض

الأمير سعود بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز: نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة

الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز: نائباً لأمير منطقة عسير

الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز: نائباً لأمير منطقة نجران

الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز: نائباً لأمير منطقة جازان

الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز: نائباً لأمير المنطقة الشرقية

الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي: نائباً لأمير منطقة القصيم