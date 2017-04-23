23 أبريل 2017 مـ / موافق 26 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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لتجنب اختراق بياناتك.. 5 نصائح يجب اتباعها عند استخدام “واي فاي” الأماكن العامة

بتاريخ التكنولوجيا

(أنحاء) – وكالات :-

إذا كنت في أحد الفنادق أو داخل المطار أو حتى في مقهى مع أحد أصدقائك، واضطررت إلى استخدام شبكة الواي فاي العامة المجانية الخاصة بهذا المكان، فعليك أن تعلم أنك تخاطر كثيرا ببياناتك وخصوصيتك في بعض الأحيان، لأن تلك الشبكات عادة لا تكون آمنة.

فيما يلي بعض النصائح التي يجب اتباعها عند استخدام واى فاي الأماكن العامة لتحافظ على جهازك وبياناتك.

1- حدث نظام تشغيل هاتفك: التحديثات لا تقدم فقط مزايا إضافية، بل تعمل على إصلاح أهم الثغرات الأمنية التي يمكن أن يستغلها الهاكرز للدخول إلى هاتفك والحصول على بياناتك.

2- برامج الفيروسات، قبل استخدام ‘‘واي فاي‘‘ عام يجب التأكد من أن هاتفك يحتوي على برامج أمنية مناسبة مثبتة، فمثل هذه البرامج سوف توفر جدار حماية، وتزيل الملفات الخبيثة، وهذا لأن في حالة الاتصال بشبكة مفتوحة غير آمنة، فإنك تتعرض للبرامج الضارة من الأجهزة الأخرى على الشبكة، وهذه البرامج تحميك.

3- السرعة البطيئة علامة خطيرة، إذا وجدت السرعة بطيئة للغاية ولا يمكنك حتى تسجيل الدخول، فهذا يمكن أن يدل على أن جهاز التوجيه الأساسي “الراوتر” قد تم اختراقه، وهناك تفسير آخر وهو أنك لم تتصل بجهاز التوجيه على الإطلاق، ولكن جهاز آخر يطرح كجهاز التوجيه.

4- تجنب العمليات البنكية، الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتسوق عبر غير آمنة، إذا كنت متصل بواي فاي عام غير آمن، لأن المحتالين يمكنهم استخدام بعض الأدوات لسرقة كلمة المرور الخاصة بك وبيانات حساباتك البنكية.

5- أغلقه بعد الانتهاء: قطع اتصال الهاتف الذكي أو التابلت الخاص بك بالواي فاي العام بعد انتهاء الاستخدام هو فكرة عظيمة، لأنه يعمل على إفشال أي محاولات لتحميل البرامج الضارة غير المرغوب فيها على جهازك.

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