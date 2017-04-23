23 أبريل 2017 مـ / موافق 26 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر: وزارة النقل تخطط لتوطين 45 ألف وظيفة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أفادت مصادر مطلعة، اليوم الأحد، بأن الجهات المعنية تعمل على توطين 45 ألف فرصة عمل في قطاع النقل قريباً.

وقالت المصادر: ‘‘إن الوظائف المستهدفة، تشمل مركبات الشحن الخفيف والثقيل والسطحات وسيارات الأجرة، ومكاتب تأجير السيارات، موضحة أن توطين الوظائف سيكون جزئياً وعلى مراحل عدة”.

وفيما يتعلق بسيارات الأجرة العاملة بالتطبيقات مثل “أوبر وكريم”، أوضحت المصادر أن قرار توطين 45 ألف وظيفة لا يشملها، إذ إن عدد الوظائف في هذا المجال ضخم، ويوجد قرار بقصر العمل فيه على المواطنين فقط، بحسب “الاقتصادية”.

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