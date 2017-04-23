164 مبادرة تتنافس على جوائز “الإبداع” في ملتقى مكة الثقافي

(أنحاء) – جدة :-
توقفت أمس أمانة ملتقى مكة الثقافي عن تسجيل المبادرات الفردية بعد انتهاء المدة المحددة لاستقبال المشاركات، والموافقة على 100 مبادرة فردية منها وقبول ترشيح 64 مبادرة من جهات حكومية وخاصة لتبدأ 146 مبادرة المنافسة على جوائز الملتقى للمبادرات الإبداعية المؤسساتية والفردية.
ويأتي ذلك بعد أن اعتمد في وقت سابق صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، 7 جوائز في 3 فروع لملتقى مكة الثقافي تتنافس عليها الجهات الحكومية والخاصة والأفراد المشاركين بمبادرات إبداعية في الملتقى تحت شعار “كيف نكون قدوة؟ “على أن يتم تسليمها للفائزين خلال الحفل الختامي في الأسبوع الثقافي للملتقى في نسخته الأولى في شهر شعبان المقبل.
وأوضح أمس بيان صادر عن أمانة ملتقى مكة الثقافي “أن الموقع الإلكتروني استقبل عدد كبير من المبادرات الفردية التي تم تسجيلها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وبعد عرضها على اللجان، تم إجازة 100 مبادرة للدخول والمنافسة على جوائز الملتقى، وجرى بحسب الموعد المحدد سابقا إغلاق التسجيل للمبادرات الفردية وترشيح مبادرات الجهات الحكومية والخاصة للتنافس على جوائز فرع الإبداع المؤسساتي”.
وأضاف البيان ” تبدأ مباشرة لجان تحكيم جرى اختيارها بعناية من جهات أكاديمية وجهات متخصصة في المجالات التي سيتم تقييمها إضافة إلى ممثلين لأمانة الملتقى للبدء بفرز وتقييم المبادرات المرشحة للتنافس على جوائز ملتقى مكة الثقافي التي ستعلن في الأسبوع الثقافي الختامي نهاية شهر شعبان المقبل”.
وأشار البيان إلى أن عمليات التسجيل سارت خلال الأسابيع الماضية بشكل جيد، ودون أن يسجل أي مشاكل تقنية على الموقع الإلكتروني، وتم مباشرة التعاطي مع كل المبادرات بالقبول أو الرفض، سواء الفردية التي قدمت من خلال الجهات الحكومية والخاصة لأشخاص يعملون في تلك الجهات، أو من خلال المبادرات الفردية التي تم ربطها بالأمانة العامة لتنمية قطاع الشباب بإمارة المنطقة “ثروة”.
وأضاف أن أمانة الملتقى رغبة منها في دعم المبادرات وتحفيز المشاركين لتطويرها واستدامة آثارها اقترحت أن يكون هناك جوائز في صيغة تكاملية، بهدف تحسين وتطوير المبادرات، وتحفيز الجهات والأفراد للتحضير المبكر، والتركيز على الجودة، وتوسيع الأثر الإيجابي للمبادرات كما وكيفا”.
ووضعت بحسب البيان أمانة الملتقى طريقين لترشيح المبادرات للمنافسة على الجوائز بأن تقوم كل جهة حكومية أو خاصة أو من الأفراد بترشيح مبادرة واحدة فقط، للدخول ضمن المنافسة على جوائز الفرع الذي تندرج تحته، وأن يتم ترشيحها من الجهة المشاركة نفسها أو من خلال الأمانة العامة لتنمية قطاع الشباب بإمارة منطقة مكة المكرمة “ثروة”.
وفي ذات السياق، بلغت المبادرات الحكومية والخاصة التي تم تسجيلها وترشيحها للتنافس على جوائز الملتقى 64 مبادرة مؤسساتية مرشحة من هذه الجهات للمنافسة، بمبادرة واحدة لكل جهة، حيث تنتقل الآن إلى مرحلة التقييم وإخضاعها لمعايير المنافسة التي جرى تحديدها في وقت سابق.
يشار إلى أن ملتقى مكة الثقافي الذي يشرف على تنفيذ 238 مبادرة حكومية وخاصة قدمتها 64 جهة حتى الآن في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة، أطلق مؤخرا رابطا خاصا على موقعه الإلكتروني لاستقبال وتسجيل مبادرات الأفراد التي يرغبون المشاركة بها والتنافس للحصول على جوائز الملتقى التي خصصت للأعمال الفردية الابداعية وتندرج وتنسجم مع شعار الملتقى كيف نكون قدوة، وكذلك أتاح للجهات المؤسساتية ترشيح مبادراتها المؤهلة للمنافسة على جوائز الملتقى.